نتنياهو يُصر على هزيمة حماس وعودة الرهائن بينما تتصاعد الانتقادات

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجدداً أهداف حكومته الرئيسية في الحرب ضد حماس في قطاع غزة المتمثلة في تدمير حماس وضمان عودة جميع الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال نتنياهو خلال زيارة لمقر الاستخبارات العسكرية اليوم الاثنين، وتم نشرها أيضاً على منصة التواصل الاجتماعي " إكس" ،:" نحن لا نتخلى عن هذا لدقيقة واحدة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي ،" إن هذين الهدفين متداخلان ".

يشار إلى أن إسرائيل تواجه انتقادات دولية هائلة بشأن سلوكها في غزة.

وأصدر مؤخراً، وزراء خارجية من أكثر من عشرين دولة بياناً مشتركاً يطالب بإنهاء فوري لحرب غزة.

وتقترب حصيلة القتلى في المنطقة المعزولة من 60 ألف شخص ، حسبما أفادت وزارة الصحة الخاضعة سيطرة حماس هناك.

وأشار نتنياهو أيضاً إلى أن القتال ضد "المحور الإيراني" لم ينته.

وقال نتنياهو إنه بالإضافة إلى حماس، يجب على إسرائيل أيضاً التعامل مع ميليشيا الحوثيين في اليمن، المدعومة من إيران.

ويشن الحوثيون هجمات صاروخية على إسرائيل يصفونها بأنها إسناد لقطاع غزة، وترد إسرائيل بشن هجمات في اليمن .

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل يجب أن تحافظ على إنجازاتها في الحرب مع إيران.

وكانت إسرائيل قد قصفت في يونيو الماضي ، منشآت نووية ومواقع إطلاق صواريخ في إيران، التي ردت بهجمات مضادة.

يشار إلى أن الحوثيين بدأوا منذ أكتوبر 2023 ، تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل وضد سفن تجارية في البحر الأحمر، ويقولون إنها لحظر حركة السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى إسرائيل إسنادا لغزة.

وفي المقابل، بدأت الغارات الإسرائيلية على مواقع للحوثيين باليمن في يوليو 2024، مستهدفة مرافق حيوية بينها ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي.