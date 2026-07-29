أكد الطالب عبد الله محمود عمر، الحاصل على المركز الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، أن بيان وزارة التربية والتعليم الذي أكد سلامة نتائج طلاب مدرسته "فاقوس"، وضع حدا لحالة الجدل التي أثيرت خلال الساعات الماضية، معربًا عن سعادته بظهور الحقيقة.

وقال عبدالله، في تصريح خاص لـ"الشروق": "الحمد لله، مقدروش يكسروا فرحتي، وربنا ظهر الحقيقة، أنا كنت واثق من نفسي ومن تعبي، وقلت من البداية إن معظم زمايلي متفوقين، والنتائج دي ثمرة اجتهاد سنين".

وأضاف: "أنا الحمد لله حققت مراكز متقدمة في مختلف مراحل تعليمي، وكل مدرسيني يشهدوا لي بالاجتهاد والالتزام، وكنت واثق إن الحقيقة هتظهر مهما حصل".

وأشار إلى أنه لم يكن يتوقع أن يواجه هو وزملائه هذا الكم من التشكيك، قائلا: "مكنتش متوقع إن الناس تشمت في المتفوقين، كان المفروض يهنوا الطلاب اللي تعبوا واجتهدوا ويفرحوا لهم، مش يشككوا في نجاحهم ويحاولوا يكسروا فرحتهم".

وأعرب الأول على مستوى الجمهورية في شعبة علمي علوم بالثانوية العامة، عن امتنانه لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء مراجعة الواقعة: "فرحت جدا ببيان الوزارة، وبشكر كل المسئولين على إظهار الحقيقة، وإن شاء الله أتمنى أقابل وزير التربية والتعليم وأشكره".

وكانت وزارة التربية والتعليم، انتهت من مراجعة ما أثير بشأن نتائج عدد من طلاب مدرسة فاقوس الثانوية بمحافظة الشرقية، بعد حصول كثير من طلابها على مجموع 90%.

وأكدت الوزارة، سلامة الإجراءات وصحة النتائج، لينتهي بذلك الجدل الذي صاحب إعلان أوائل الثانوية العامة، بعد ثبوت استحقاق الطلاب لدرجاتهم وعدم وجود أي مخالفات تتعلق بنتائجهم.