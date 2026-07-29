أعلنت السعودية، اليوم الأربعاء، استضافة النسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي "إنسو 2026" في جدة، بمشاركة 19 دولة يمثلها 120 طالبًا ومختصًا علميًا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الأربعاء، "أن الأولمبياد سيقام بتنظيم مشترك بين وزارة التعليم، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع 'موهبة'، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز خلال الفترة من 2 إلى 9 أغسطس 2026".

ويقام حفل الافتتاح برعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير سعود بن مشعل، يوم الاثنين 3 أغسطس المقبل.

ويعد أولمبياد العلوم النووية الدولي، الذي أقرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عام 2024، منصة علمية دولية لتبادل الخبرات بين الطلبة في مجال العلوم النووية وتطبيقاتها السلمية، وتعزيز الاستخدام الآمن والسلمي للتقنيات النووية، وتحفيز الشباب على التخصص في هذا المجال الحيوي، وتشجيعهم على تطوير حلول وابتكارات تسهم في توسيع تطبيقات العلوم النووية للأغراض السلمية.

ويأتي انعقاد الأولمبياد في السعودية تأكيدًا لما تحظى به من مكانة متقدمة في استضافة وتنظيم المنافسات العلمية الدولية، ودورها في توفير بيئات تنافسية تسهم في تنمية قدرات الموهوبين وتعزيز التعاون العلمي، ونجاحها في استضافة أولمبياد الكيمياء الدولي 2024 في الرياض، وأولمبياد الفيزياء الآسيوي 2025 في المنطقة الشرقية.

وبدأت مشاركة السعودية في أولمبياد العلوم النووية الدولي، ممثلة بمؤسسة "موهبة"، منذ انطلاق نسخته الأولى في عام 2024 بالفلبين، ثم النسخة التالية في ماليزيا، وحققت في المشاركتين 5 جوائز دولية، منها ميدالية فضية و3 ميداليات برونزية.

وتجسد استضافة المملكة للنسخة الثالثة من أولمبياد العلوم النووية الدولي التزامها بدعم التميز العلمي، وتعزز حضورها في تنظيم واستضافة المنافسات العلمية الدولية، وترسخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة أبرز الفعاليات العلمية، بما يُسهم في إعداد الكفاءات الوطنية في المجالات العلمية المتقدمة.