حققت البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي مكاسب بلغت نحو 10,9 مليار جنيه؛ ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو 2ر770 مليار جنيه، مقابل 3ر759 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق بارتفاع بلغت نسبته 4ر1%.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 5ر3 % ليسجل مستوى 36ر14835 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 05ر0 % ليبلغ مستوى 34ر553 نقطة، فضلا عن ارتفاع مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 82ر0 % ليبلغ مستوى 08ر1455 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن انخفاض قيم التداول خلال الأسبوع الحالي لتبلغ 12 مليار جنيه من خلال تداول 363ر1 مليار ورقة منفذة على 120 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 1ر14 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 318ر1 مليار ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي، موضحًا أن الأسهم استحوذت على 39ر45 % من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 61ر54%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 8ر63% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على 9ر26% والعرب على 4ر9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي بيع بقيمة 3ر96 مليون جنيه، فيما سجل المستثمرون العرب صافي شراء بقيمة 147 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 9ر66% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما استحوذ الأجانب على 1ر24% واستحوذ العرب على 9%، وقد سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع قدره 4ر1 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 2ر820 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.