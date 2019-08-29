رمضان صبحي ومروان محسن ينتظمان فى تدريبات الأهلي الجماعية

انتظم مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،في مران الفريق الجماعي، مساء اليوم الخميس، علي ملعب التتش بالجزيرة.

وكان اللاعب قد أدى برنامجًا تأهيليًا، خلال الأيام الماضية، بعد انتظامه في التدريبات، عقب انتهاء إجازة الزواج التي حصل عليها.

كما انتظم رمضان صبحي، لاعب الفريق في تدريبات الكرة، مساء اليوم الخميس.

وكان اللاعب قد اكتفى بأداء تدريباتٍ بدنيةً بالجري حول الملعب على هامش مران الفريق الجماعي، خلال اليومين الماضيين، قبل أن ينتظم، اليوم، في التدريبات الجماعية.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ٣٢ ببطولة دوري أبطال إفريقيا.