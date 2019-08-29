موريسون ينفي زعم الصين احتجازها جاسوسا أستراليا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نفي رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون اليوم الخميس "مزاعم" الصين بأن المواطن الأسترالي المحتجز لديها يعمل جاسوسا.

ووصف موريسون في تصريحات لمحطة "تشانل 9"، ما قالته الصين بأنه "غير حقيقي تماما".

وجاءت تعليقات رئيس الوزراء في الوقت الذي طلب فيه المواطن الأسترالي يانج هينج جون من الحكومة الأسترالية "المساعدة في إعادته إلى الوطن في أسرع وقت ممكن".

ويتم احتجاز الرجل (54 عاما) وهو كاتب مؤيد للديمقراطية في معتقل بالصين منذ سبعة أشهر .

وإذا تم اتهامه رسميا بالتجسس فإنه ربما يواجه حكما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام أو عقوبة الإعدام.

وقال موريسون: "نحن نحمي مواطننا ونسعى لدعمه".