حكومة السودان وحركات مسار دارفور توقعان بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات

وقعت الحكومة السودانية ووفود الحركات المسلحة بمسار دارفور (غرب السودان)، مساء اليوم الجمعة بجوبا، بالأحرف الأولى على 7 بروتوكولات، شملت قضايا السلطة، والنازحين واللاجئين، والرعاة والمزارعين، والأرض والحواكير (الأراضي المجتمعية والمصطلح مشتق من كلمة حكر أو احتكار)، والعدالة والمساواة والمصالحة، والتعويضات وجبر الضرر، وتقاسم الثروة.

وذكر مجلس السيادة السوداني أنه سيتم التوقيع بالأحرف الأولى غداً على البروتوكول الثامن الخاص بالترتيبات الأمنية بعد إكتمال صياغته النهائية.

وأوضح أنه شهد مراسم التوقيع الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة الانتقالي، ومحمد حسن التعايشي عضو مجلس السيادة، واللواء يس إبراهيم يس وزير الدفاع السوداني، وأعضاء لجنة الوساطة الجنوبية، وممثلون من مصر، تشاد، الإمارات العربية المتحدة، وأعضاء الوفود المتفاوضة، وقيادات "الجبهة الثورية السودانية" (التي تضم حركات مسلحة وقوى سياسية) وقوى "إعلان الحرية والتغيير"(الحاضنة السياسية للحكومة السودانية).

ووقع على البروتوكولات من جانب الحكومة السودانية، كل من وكيل وزارة الحكم الإتحادي حسان نصرالله، وكيل وزارة المالية مكي ميرغني عثمان، والمستشار بوزارة العدل حامد هجانا، ووقع عن الحركات المسلحة المنضوية تحت مسار دارفور ممثلوها، وعن لجنة الوساطة الجنوبية، توت قلواك رئيس لجنة الوساطة، ومقررها الدكتور ضيو مطوك، فضلا عن ممثلي دولتي تشاد و الإمارات العربية المتحدة.