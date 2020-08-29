فيلم «عقيدة» للعالمى كريستوفر نولان يحطم قيود كورونا

حقق إيرادات هائلة فى العرض التجريبى الأول بكوريا الجنوبية.. واحتل المركز الأول فى دور العرض المصرية

الجمهور يشيد بالفيلم وبأداء باتينسون ويصفه بالتحفة الفنية.. وتوم كروز مروجًا له: فيلم عالمى

تمكن فيلم الإثارة والخيال العلمى «عقيدة ــ TENET» للمخرج العالمى كريستوفر نولان من تحطيم قيود الإجراءات الاحترازية التى فرضها الوباء العالمى «19 ــ Covid»، ومخالفة التوقعات بفشله؛ بعد طرحه، الأربعاء الماضى، بدور العرض السينمائية فى نحو 70 دولة، وحقق نجاحا لافتا فى أول عرض تجريبى له فى كوريا الجنوبية، حيث سجل وفقا للإحصائيات الأولية نحو 368 ألف دولار، يوم السبت الماضى، وتوالت نجاحاته بعد أن سجل 368 ألف دولار، يوم الأحد الماضى.

وفى مصر احتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 303 آلاف و879 جنيها، متفوقا على فيلم «The Invisible man» الذى جاء فى المركز الثانى، بـ 11 ألفا و529 جنيها.

وطرح الفيلم فى دور العرض المصرية قبل دور العرض الأمريكية؛ لاستمرار غلق عدد كبير من دور العرض فى بعض المدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس، وتم تحديد موعد عرض الفيلم فى بعض المدن الأمريكية المختارة فى الثالث من سبتمبر المقبل، وفى الرابع من الشهر ذاته داخل المدن الصينية التى تعتبر أحد أهم الأسواق التجارية المؤثرة فى صناعة السينما.

ويراهن المخرج كريستوفر نولان على فيلمه الجديد بأن يعيد الحياة مرة أخرى إلى دور العرض السينمائية، فى ظل استمرار أزمة كورونا، وهو ما اعتبره البعض مغامرة خطيرة قامت بها شركة وارنر بروس بطرح الفيلم فى هذا التوقيت، بدلا من عرضه على المنصات الإلكترونية مثل نتفليكس، إلا أن بعض النقاد رجحوا أن يحصل فيلم نولان على إيرادات ضخمة مقارنة بإيرادات أفلامه السابقة التى تجاوزت 4.7 مليارات دولار.

تلقى الفيلم ردود فعل إيجابية وأشاد الجمهور به وبعبقرية كريستوفر نولان، وأقروا بأنه متعة فنية تستحق المشاهدة، واعتبر بعضهم أن وجود النجم روبرت باتينسون فى الفيلم كان مثمرا وأضاف له الكثير؛ مؤكدين على أن يصبح ضمن نجوم الصف الأول خلال الفترة القادمة، وخاصة أن أداءه مميز وقد أخطأ البعض فى الحكم عليه من تجربته فى فيلم «Twilight».

بينما كان لجائحة كورونا تأثيرا كبيرا على عدد كبير من جمهور الفيلم الذى أراد أن يحضر إلى صالات العرض لمشاهدته، ولكنه لم يستطع تجاهل أزمة الفيروس التاجى أمام رغبته فى المشاهدة.

وفى سياق متصل، استخدم آخرون بعض الكوميكسات الساخرة للتعبير عن عدم فهمهم لأحداث الفيلم التى غلب عليها طابع الخيال العلمى، حيث صرح بطل الفيلم جون ديفيد واشنطن أن الفيلم يتشابه مع فيلم نولان «Inception»، من بطولة النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، الذى اعترف بأنه يواجه صعوبة فى فهمه حتى الآن.

ومن جانبه، قال جاى لودج، الناقد بمجلة «فاريتى» العالمية: «لا تحاول فهم هذا الفيلم، بل اشعر به».

أثار الفيلم حالة من الجدل على بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى، وتصدر مؤشرات البحث على محرك البحث العالمى «جوجل»، وحصل على تقييم 8/10 على موقع «IMDb»، بينما وصلت نسبة تقييمه على موقع التقييمات الشهير «Rotten Tomatoes» إلى 81%.

فيلم «TENET» من تأليف وإخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان، ويشارك فى بطولته نخبة من النجوم العالميين، أبرزهم جون ديفيد واشنطن، وروبرت باتينسون، وإليزابيث ديبيكى، وآرون تايلور جونسون، كليمانس بويزى، مايكل كين، ديمبل كاباديا، وغيرهم.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار الجاسوسية والأكشن، وتتمحور قصته حول مفهوم «العقيدة» تحت شعار «العالم يحتاج عقيدة – The World Needs Tenet»، حيث يسافر جاسوس أمريكى «جون ديفيد واشنطن» فى محاولة لإنقاذ العالم عبر الزمن؛ من أجل إحباط مؤامرة من صنع مجهولين من المستقبل، وذلك بعد تجنيده من وكالة سرية لإتمام تلك المهمة بالتعاون مع «روبرت باتينسون»، وخلال تلك المهمة يكتشف عالم من الأسرار.

وتم تصنيف الفيلم بتنصيف « PGــ13«؛ لكثرة مشاهد العنف بداخله، وبلغت ميزانيته نحو 205 مليون دولار، وتُعد هذه المرة الأولى التى يقوم فيها كريستوفر نولان بتصوير الفيلم فى 7 دول مختلفة، من بينها إستونيا الأوروبية والمملكة المتحدة وإيطاليا والهند، ويرجع ذلك إلى رغبته فى صنع فيلم ضخم يستحوذ من خلاله على إيرادات هذا الصيف.

وأشار الكثير من النقاد إلى توقعاتهم بحصد الفيلم نسبة كبيرة من الأرباح تتراوح ما بين 25 إلى 40 مليون دولار، تعويضا عن ميزانيته الضخمة، وذلك على عكس توقعات شركة وارنر بروس المنتجة التى استبعدت تحقيق الفيلم لإيرادات عالية.

وقال جيف بوك، كبير محللى شباك التذاكر فى «إكزيبيتور ريلايشنز«: «تينيت هو اختبار لشباك التذاكر الكبير فى هوليوود، ولا شك أنه كان عنصر مفاجأة بالنسبة، ونتائج هذا الاختبار ستكون الدرجة النهائية لنستقبل شباك التذاكر المحلى لبقية عام 2020».

حرص عدد كبير من النجوم على مشاهدة الفيلم وكان من بينهم النجم العالمى توم كروز، الذى روج لفيلم نولان بطريقته الخاصة؛ وذلك بعد أن انضم للجمهور داخل دور العرض فى لندن وشجعهم على مشاهدة الفيلم معه، فى محاولة منه لجذبهم إلى السينما من جديد فى ظل أزمة كورونا.

وكانت المفاجأة لجمهور كروز بعد أن شاركهم مقطع فيديو له عبر تويتر، ظهر فيه داخل سيارة سوداء، وهو يرتدى قناعا واقيا للوجه، ويقوم بجولة فى أرجاء المدينة؛ ملوحا لمعجبيه من خلف الزجاج، ثم تسلل إلى إحدى السينمات المزدحمة لمشاهدة الفيلم، وفور انتهائه قام ليصفق وأبدى سعادته بالفيلم وبعودته إلى السينما، قائلا: «فيلم عالمى وشاشة كبيرة، أعجبنى كثيرا».

جدير بالذكر أن فيلم نولان تعرض فى السابق لسلسلة طويلة من التأجيلات سببها تفشى فيروس كورونا فى العالم، حيث تم تأجيل موعد إطلاقه ثلاث مرات، وبالرغم من ذلك ظن النقاد أن الفيلم استحق كل هذه التأجيلات؛ ظنا منهم أنها خطة ذكية استخدمتها شركة وارنر بروس لتشويق الجمهور وانتظارهم حتى موعد طرحه.