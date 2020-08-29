 اليابان: طوكيو وواشنطن تؤكدان إدراج قضية جزر متنازع عليها في معاهدتهما الأمنية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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اليابان: طوكيو وواشنطن تؤكدان إدراج قضية جزر متنازع عليها في معاهدتهما الأمنية

نيويورك - أ ش أ:
نشر في: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:14 ص | آخر تحديث: السبت 29 أغسطس 2020 - 11:14 ص

أكد وزير الدفاع الياباني تارو كونو، خلال لقائه مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، إدراج قضية الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي والمُتنازع عليها بين بلاده والصين في المعاهدة الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة واليابان.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية -على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت- أن الوزيرين التقيا في جزيرة جوام الأمريكية، وناقشا قضية تلك الجزر التي تسميها اليابان جزر سينكاكو وتسميها الصين جزر دياويو.

جدير بالذكر أن اليابان منخرطة منذ فترة طويلة في صراع حدودي مع الصين على الجزر في بحر الصين الشرقي.

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