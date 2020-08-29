لجنة لمتابعة جاهزية مخرات السيول بمدينة سفاجا لموسم الأمطار القادم

أعلنت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا عن تشكيل لجنة من الإدارة العامة للمياه الجوفية والهيئة العامة للطرق والكباري بالتنسيق مع إدارات الأزمات والمتابعة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا للمرور على السدود والبحيرات الصناعيه للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار في إطار تنفيذ تعليمات عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.

وأوضحت رئيس المدينة، في بيان لها اليوم السبت، أن عمل اللجنة يأتي في إطار تنفيذ الخطة التى وضعتها وزارة الرى بالتنسيق مع المحافظة وإدارة الأزمات.

وأضاف البيان أن المغربي كلفت إدارة الأزمات وإدارة المتابعة الميدانية بالتعاون مع قطاع المياه الجوفية ومسؤولي الطرق والكبارى بالمرور على كبارى ومخرات السيول وإزالة أى عقبات تواجه الاستعداد للسيول المحتملة خلال الفترة المقبلة.

وتابعت أن اللجنة الفنية تضم ممثلين عن قطاع المياه الجوفية وهيئة الطرق والكبارى وإدارة الأزمات قامت بالمرور والتفتيش على جاهزية مخرات السيول والبرابخ بمدينة سفاجا وإعداد تقرير شامل حول جاهزيتها وتطهيرها كما قامت إدارة النظافة وإدارة البيئة بالمدينة بتنظيف وتطهير برابخ السيول الواقعه أسفل الطرق الرئيسيه باستخدام معدات الوحدة المحلية لمدينة سفاجا.