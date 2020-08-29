أمازون تعلن شراء 1800 سيارة كهربائية من دايملر

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أعلنت شركة أمازون أكبر شركات بيع التجزئة عبر الإنترت في العالم، أنها تسعى إلى دعم أسطول التوصيل الخاص بها في أوروبا بعدد 1800 شاحنة كهربائية من إنتاج شركة دايملر الألمانية لصناعة السيارات.

وقال جيف بيزوس رئيس شركة أمازون في بيان للشركة اليوم الجمعة إن السيارات يجب أن تكون جاهزة للعمل نهاية العام الجاري.

وأضاف بيزوس قائلا إن هذا يعد أكبر طلبية للسيارات الكهربائية تحققها مرسيدس بينز فان حتى الآن.

كانت أمازون أعلنت في العام الماضي أنها ستشتري 100 الف سيارة توصيل كهربائية من شركة ريفيان الناشئة، إلا أن الشركة ما تزال في مرحلة الإنتاج.

يتضمن الطلب المقدم إلى دايملر تزويد الشركة بألف ومائتي سيارة من طراز إي سبرينتر، و 600 سيارة فان متوسطة الحجم من طراز إي-فيتو.

ولم تعط كلتا الشركتين أية معلومات عن سعر الشراء.

وتشارك دايملر في مشروع أمازون "تعهد المناخ" الرامي إلى التزام جميع الشركات المنضمة لهذا المشروع بتحقيق الحياد الكامل في إنتاج ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2040.

وتعتمد شركة أمازون العملاقة للشحن في أعمالها داخل ألمانيا منذ فترة طويلة على عمليات التسليم ذاتية التوجيه بدلا من الخدمات البريدية.

وفي ظل أزمة كورونا تعتبر شركة الشحن العملاقة أمازون أكبر المستفيدين بخدمات التوصيل التي تؤديها.