الهند تسجل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أعلنت الهند اليوم الأحد تسجيل 45 ألفا و83 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 32 مليونا و695 ألفا و30 حالة.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أنه تم أيضا تسجيل 460 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس خلال الفترة ذاتها، لترتفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 437 ألفا و830 حالة.

وأضافت الشبكة أن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ 31 مليونا و888 ألفا و642 شخصا، وذلك بعد إعلان وزارة الصحة عن تعافي 35 ألفا و840 حالة وخروجهم من المستشفيات خلال ال24 ساعة الماضية.