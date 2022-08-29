فلسطين: 9 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب جنين

أصيب اليوم الإثنين، 9 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، في تصريحات نقلتها وكالة معا الفلسطينية اليوم، بأن 9 إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها خمس إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس، وإصابة باليد وأخرى بالفخذ.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة قباطية وحاصرت منزل المواطن عمر زكارنة وطالبت نجله علاء بتسليم نفسه.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل.