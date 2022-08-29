 فلسطين: 9 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب جنين - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 11:51 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟

النتـائـج تصويت

فلسطين: 9 إصابات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب جنين

(د ب ا)
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:19 ص | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 10:19 ص

أصيب اليوم الإثنين، 9 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحامها بلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر طبية، في تصريحات نقلتها وكالة معا الفلسطينية اليوم، بأن 9 إصابات بالرصاص وصلت إلى مستشفى ابن سينا، بينها خمس إصابات بالقدم، وواحدة في البطن، وأخرى بالرأس، وإصابة باليد وأخرى بالفخذ.

وأشارت الوكالة إلى أن قوة كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت صباح اليوم بلدة قباطية وحاصرت منزل المواطن عمر زكارنة وطالبت نجله علاء بتسليم نفسه.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال خلال محاصرتها المنزل.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك