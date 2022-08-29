وزير المالية:صرف زيادة بدل الصحفيين قريبا

أعلن محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الموافقة لزيادة بدل الصحفيين، وسيتم صرفها قريبا، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بوزارة المالية.

وذكر وزير المالية أن نقابة الصحفيين في وقت سابق أعلنت عن الحصول على موافقة بزيادة بدل التكنولوجيا من رئاسة مجلس الوزراء في حدود 20%.

وفي وقت سابق، أعلن ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، الهيئة العامة الاستعلامات، عن حصوله علي موافقة من الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، على زيادة بدل التكنولوجيا المستحق للصحفيين المقيدين بجدول تحت التمرين والمشتغلين بالنقابة، بنسبة 19.05% لكل الصحف القومية والخاصة.