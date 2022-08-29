 فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني - بوابة الشروق
الإثنين 29 أغسطس 2022 7:31 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد تداول عملة العشرة جنيهات.. هل تؤيد التوسع في استخدام العملات البلاستيكية (البوليمر)؟
النتـائـج تصويت

فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمواجهة إيسترن كومباني

أمير نبيل
نشر في: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:17 م | آخر تحديث: الإثنين 29 أغسطس 2022 - 7:20 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن القائمة التي سيخوض بها الأبيض مباراة إيسترن كومباني المقرر لها غدا الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

وتضم القائمة كل من: ‏‎

حراسة المرمى: محمد نديم - السيد عطية .

خط الدفاع: محمد طارق - محمد حمدي - عبد الرحمن علي - أحمد زكي - أحمد رفاعي - محيي جمعة - حاتم محمد .

خط الوسط: سيف جعفر - ماجد هاني - محمد خضري - محمد حسام "بيسو" - رضا عبد الرازق - كريم عبدون - أحمد عبد الرحيم " إيشو " - أدهم الخواجة.

خط الهجوم: علي ياسر - يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك