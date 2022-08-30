دعا رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي القائد العام للقوات المسلحة مساء اليوم الاثنين، إلى تحمل المسؤولية الوطنية لحفظ الدم العراقي.



وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، "أثمن دعوة الصدر لإيقاف العنف كما وأثمن دعوة هادي العامري وكل المساهمين في التهدئة ومنع المزيد من العنف".



كما دعا هادي العامري زعيم منظمة بدر ورئيس تحالف الفتح مساء اليوم إلى التهدئة والتوقف عن استخدام السلاح في الشوارع.



وقال العامري في بيان مقتضب "أناشد أبنائي من كل الأطراف بالتوقف عن استخدام السلاح فالسلاح ليس حلا ولا يوجد حل بين الأخوة الا بالحوار والتفاهم".



وتشهد المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد وعدد من المناطق في بعض المحافظات اشتباكات مسلحة بين سرايا السلام التابعة للتيار الصدري والقوات الحكومية والحشد الشعبي رغم تطبيق إجراءات حظر التجوال وأنباء عن سقوط ضحايا.



ومن جانب آخر، شيع العشرات من أتباع الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مساء اليوم، جثمان جعفر جابر فارس أحد ضحايا الاضطرابات والمظاهرات الاحتجاجية داخل المنطقة الخضراء الحكومية بمشاركة عدد كبير من عناصر سرايا السلام.



كان الكاظمي قد دعا في وقت سابق مساء اليوم الاثنين، إلى فتح تحقيق عاجل بشأن الأحداث في المنطقة الخضراء ومصادر إطلاق النار وتحديد المقصرين ومحاسبتهم وفق القانون.



وشدد الكاظمي في بيان صحفي على "منع استخدام الرصاص وإطلاق النار على المتظاهرين من أي طرف أمني، أو عسكري، أو مسلح منعاً باتاً والتزام الوزارات والهيئات والأجهزة الأمنية والعسكرية بالعمل وفق السياقات والصلاحيات والضوابط الممنوحة لها" .



وأكد القائد العام للقوات المسلحة "أن قواتنا الأمنية مسؤولة عن حماية المتظاهرين، وأن أي مخالفة للتعليمات الأمنية بهذا الصدد ستكون أمام المساءلة القانونية وعلى المواطنين الالتزام بالتعليمات الأمنية، وقرار حظر التجوال".



وحسب مصادر طبية عراقية فإن 11 متظاهرا قتلوا وأصيب 160 آخرين خلال موجة الاضطرابات الأمنية التي شهدتها المنطقة الخضراء بعد قيام أتباع التيار الصدري في السيطرة على مبنى الحكومة العراقية.



وأعلنت الحكومة العراقية عن حظر التجوال في جميع أنحاء البلاد .