وكيل قندوسي: اللاعب فضل سيراميكا على عروض أوروبية وقدم وعدا لجماهير الأهلي

كشف نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن تلقي اللاعب عروض أوروبية.

وقال نصر في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "كولر تحدث مع قندوسي من أجل الخروج على سبيل الإعارة في مصر من أجل أن يتابعه بسهولة، وبعد المفاضلة بين 5 فرق استقر على سيراميكا".

وأضاف: "قندوسي كان يمتلك عروضا من فرق تشارك في الدوري الأوروبي ومن الخليج ورفضها من أجل تنفيذ تعليمات كولر".

وأكمل: "لم يحدث أن عرض أي شخص على قندوسي تخفيض راتبه ولم يحدث أي مشاكل من هذا القبيل، ولم يطلب فسخ تعاقده".

واختتم: "قندوسي بيعد جمهور الأهلي بأنه سيقدم موسمًا قويًا في سيراميكا، وسيعود للأهلي الموسم المقبل بأفضل شكل".