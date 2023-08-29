 وكيل قندوسي: اللاعب فضل سيراميكا على عروض أوروبية وقدم وعدا لجماهير الأهلي - بوابة الشروق
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وكيل قندوسي: اللاعب فضل سيراميكا على عروض أوروبية وقدم وعدا لجماهير الأهلي

شريف أبوحمد
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:43 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 3:44 ص

كشف نصر يحيى وكيل أحمد قندوسي لاعب الأهلي المعار إلى سيراميكا كليوباترا، عن تلقي اللاعب عروض أوروبية.

وقال نصر في تصريحات عبر أون تايم سبورتس: "كولر تحدث مع قندوسي من أجل الخروج على سبيل الإعارة في مصر من أجل أن يتابعه بسهولة، وبعد المفاضلة بين 5 فرق استقر على سيراميكا".

وأضاف: "قندوسي كان يمتلك عروضا من فرق تشارك في الدوري الأوروبي ومن الخليج ورفضها من أجل تنفيذ تعليمات كولر".

وأكمل: "لم يحدث أن عرض أي شخص على قندوسي تخفيض راتبه ولم يحدث أي مشاكل من هذا القبيل، ولم يطلب فسخ تعاقده".

واختتم: "قندوسي بيعد جمهور الأهلي بأنه سيقدم موسمًا قويًا في سيراميكا، وسيعود للأهلي الموسم المقبل بأفضل شكل".


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