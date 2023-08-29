فرنسا تعلن مقتل أحد جنودها أثناء مكافحة الإرهاب بالعراق

أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن جنديا فرنسيا قتل في العراق، بينما كانت قواته تدعم القوات العراقية في عملية لمكافحة الإرهاب.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي «الإليزيه» في تغريدة على موقع «إكس» (تويتر سابقا)، إن اسم الجندي هو نيكولا مازير، وهو مظلي بالقوات الجوية، وسقط في القتال أثناء أدائه مهمته.

من ناحيته، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن تعازيه لأحباء الجندي مازير وزملائه، في تغريدة قال فيها: «كان الرقيب نيكولا مازير يقاتل من أجل فرنسا ومن أجل أمننا، لقد سقط في العراق، والأمة كلها تنعيه».

وقُتل خلال الشهر الجاري، جندي فرنسي في العراق خلال «تمرين عملياتي» لدى مشاركته في بعثة لتدريب القوات العراقية.

وينتشر في الوقت الحالي، نحو 600 جندي فرنسي في العراق، في إطار ما تسمى بعملية شامال، الشق الفرنسي المشارك في التحالف الدولي، الذي تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم داعش في العراق وسوريا.