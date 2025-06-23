العراق: نتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع بالمنطقة

أفاد العراق، الاثنين، بأنه يتابع "بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة"، وذلك بعد هجوم إيران على قاعدة العديد الأمريكية في قطر؛ ردا على استهداف واشنطن لمنشآتها النووية.

وأشارت وزارة الخارجية في بيان إلى أن العراق "يتابع بقلق بالغ التصعيد الخطير والمتسارع الذي تشهده المنطقة، والذي بدأ يمتد إلى دول شقيقة بتعرّض دولة قطر إلى هجوم".

واعتبرت ذلك "تطورا لطالما حذّر العراق من احتمالية حدوثه، نظرا لما ينطوي عليه من مخاطر جسيمة تُهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وأشارت إلى أن "هذا التصعيد يُنذر بمزيد من التوتر، ويُشكل منعطفا خطيرا وغير مسبوق في وتيرة الصراع، في ظل تحذيرات العراق المتكرّرة من خطورة انخراط أطراف جديدة فيه، وهو ما قد يؤدي إلى توسيع رقعة المواجهة وتصاعد حدّة التوتر الإقليمي".

وأكدت على "موقف العراق الثابت بأن لا سبيل لحل الأزمات الإقليمية إلا عبر الحوار، والاحتكام إلى القنوات الدبلوماسية، والابتعاد عن الخيارات العسكرية التي لا تجلب سوى المزيد من التصعيد والمعاناة".

كما دعت إلى "ضبط النفس، وتوحيد الجهود لوقف التصعيد، وتغليب لغة العقل والمصالح المشتركة، حفاظا على أمن شعوب المنطقة واستقرارها".

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أفاد التلفزيون الإيراني الحكومي، بأن الهجوم الذي أُطلق عليه اسم "بشائر الفتح"، يستهدف قاعدة "العديد" الأمريكية في قطر.

بينما أدانت قطر الهجوم الإيراني على قاعدة العديد الأمريكية في أراضيها واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها، مؤكدة أنها تحتفظ بحق الرد، وفق بيان متحدث الخارجية ماجد الأنصاري.

وأشارت وكالة "إرنا" الإيرانية، إلى شن هجوم صاروخي أيضا على قاعدة أمريكية في العراق.

وفجر الأحد، لم تكتف الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري والاستخباري واللوجستي للعدوان الإسرائيلي على إيران، وشنت غارات جوية على منشآت فوردو ونطنز وأصفهان النووية.

ومنذ 13 يونيو الجاري تستهدف إسرائيل منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين بإيران، التي ترد بضرب مقرات عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة، مما خلف قتلى وجرحى لدى الجانبين.