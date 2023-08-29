السعودية تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة

قررت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، إقامة علاقات دبلوماسية مع 6 دول جديدة.

وأعلن وزير الإعلام، سلمان بن يوسف الدوسري، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن "مجلس الوزراء، وافق على إقامة علاقات دبلوماسية بين السعودية وكل من: "سانت فنسنت وجزر جرينادين، ودولة ساموا المستقلة، وجمهورية ناورو، وجمهورية كيريباتي، وولايات ميكرونيزيا المتحدة، ودولة بابوا غينيا الجديدة المستقلة على مستوى (سفير غير مقيم)".

واكتفى الوزير الدوسري بالقول ان مجلس الوزراء أعلن "تفويض وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات البروتوكولات اللازمة لذلك".

وفوض مجلس الوزراء، وزير الصناعة والثروة المعدنية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة الطاقة والثروة المعدنية في إندونيسيا؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية.

وقرر المجلس، تفويض وزير الاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السلوفاكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين السعودية وحكومة سلوفاكيا للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.

وتم تفويض وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في المملكة والوكالة السنغافورية للتقييس في سنغافورة.

كما فوض مجلس الوزراء السعودي، وزير التجارة رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنافسية - أومن ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بالآثار الدولية للبيع القضائي للسفن.