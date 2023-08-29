الكشف عن بديل صلاح في ليفربول

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كشف تقرير صحفي عن بديل محمد صلاح، نجم ليفربول، حال رحيل هداف الريدز عن قلعة أنفيلد الفترة المقبلة، في ظل ارتباطه بالانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي.

وفقًا لموقع "Football Transfers" تم طرح اسم جارود بوين، لاعب وست هام يونايتد، كبديل محتمل لرحيل محمد صلاح في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

كثرت التكهنات حول محمد صلاح في الانتقالات الصيفية ومن المرجح ازدياد تلك الروابط مع دخول فترة الانتقالات الصيفية مرحلتها الأخيرة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى عزم اتحاد جدة تقديم عرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني لـ صلاح، وهو ما سيجعله من بين الأعلى دخلًا إلى جانب رونالدو ونيمار.

أتم الموقع الإنجليزي تقريره بإيضاح أن يورجن كلوب يعتقد أن جارود بوين هو البديل المثالي لـ صلاح على المدى القصير.