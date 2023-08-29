 البحيرة.. إزالة مكمورة فحم لمخالفة الاشتراطات البيئية بكوم حمادة - بوابة الشروق
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البحيرة.. إزالة مكمورة فحم لمخالفة الاشتراطات البيئية بكوم حمادة

خميس البرعى
نشر في: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 أغسطس 2023 - 6:57 م

استعرضت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، جهود المحافظة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة المكامير العشوائية غير المطورة بالمحافظة.

وذكرت بلبع فى بيان لها اليوم: "أزالت الوحدة المحلية لمركز كوم حمادة برئاسة اللواء محسن الجندي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة مكمورة فحم على مساحة 200م بقرية البريجات بحوض سفح الجبل بالمنطقة الحدودية مع قرية أم صابر بمركز بدر لمخالفة الاشتراطات البيئية".

ووجهت بلبع باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة جميع الاشتراكات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الاقتصادية لمكامير الفحم المطورة.


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