محمد رياض: وجدت نفسي في أدوار الشر وأتمنى تكريمي حيا

كشف الفنان محمد رياض، العديد من الكواليس الخاصة بحياته، واختياراته الفنية، مشيرًا إلى أنه يحب أدوار الشر ويفضل تقديمها.

وقال الفنان محمد رياض في حواره ببرنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي: «وجدت نقسي في أدوار الشر بعد تقديمي العديد من الأدوارالمثالية، وزوجتي الفنانة رانيا محمود ياسين مظلومة فنيًا».

وتابع: «ولم أفشل كمنتج ولكن تجربتي في إنتاج فيلم لم تحقق الأرباح المرجوة، وأحب السينما ولكني أرفض أن أقدم دور ليس جيدًا بغرض التواجد، وأن النجاح الحقيقي والنجومية في الاستمرارية».

وضرب محمد رياض مثال على حديثه، بمسلسل لن أعيش في جلباب أبي وكان عمل درامي مؤثر في الجمهور.

وأضاف: «المهم تأثير النجم على جمهوره وما يقدمه من أعمال مفيدة وممتعة، واتمني تكريمي وأنا حي وليس بعد الموت، ولا أحب الكذب».

وعن تفضيلاته الرياضية: «وأنا مُشجع لليفربول بسبب محمد صلاح، والدوري الانجليزي هو الأهم في العالم وأنا أحب الكرة واحترم الزمالك، ولكني أشجع الأهلي ولست متعصبًا».

وعن هوايته الأخري أجاب: «أحب لعب البلياردو، وأنا كنت بلعب كرة بشكل احترافي ولي تجربة مع فريق أبوسمبل، والتمثيل خطفني من الكرة وماكنتش موهبة كبيرة ولكني كنت لاعب جيد، وشاركت في اعتزال لاعب الأهلي هادي خشبة».

أما عن السوشيال ميديا قال محمد رياض: «أنا غير مهتم بشكل قوي بالسوشيال ميديا، ولا أحب كشف حياتنا عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي».