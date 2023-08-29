بوتين يزور الصين في أول رحلة خارجية منذ إصدار الجنائية الدولية مذكرة اعتقاله

أفادت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يعتزم زيارة الصين في أكتوبر المقبل، وذلك في أول رحلة خارجية له منذ إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقاله على خلفية جرائم حرب مفترضة في أوكرانيا.

ووفقا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها، يستعد الكرملين لزيارة بوتين للصين لحضور منتدى الحزام والطريق، حيث قَبل بوتين دعوة نظيره الصيني شي جين بينج لحضور الحدث.

ولم يغادر بوتين روسيا منذ أن أعلنت المحكمة في لاهاي أمر اعتقال بحقه في مارس الماضي، رغم أنه زار مناطق تسيطر عليها روسيا في أوكرانيا، كما غاب عن قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا الأسبوع الماضي، بعد أن أوضحت الحكومة هناك أنه سيتعين عليها الامتثال لأمر اعتقاله لأنها موقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية.

وأخبر بوتين، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أنه لن يحضر قمة مجموعة العشرين الشهر المقبل، على الرغم من أن الهند ليست من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يتوقع استضافة بوتين لإجراء محادثات. وخلافا لذلك، يعتزم أردوغان السفر إلى مدينة سوتشي الروسية الأسبوع المقبل للقاء بوتين.

ولم يعلق المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف على الأمر، فيما لم ترد وزارة الخارجية الصينية على الفور على سؤالها عن الأمر أيضا.

ومنذ بدء العملية العسكرية الخاصةفي أوكرانيا، لم يسافر بوتين إلا إلى الدول المجاورة للاتحاد السوفيتي السابق وإيران، التي تزود الجيش الروسي بطائرات بدون طيار (درونز).

وزار بوتين الصين آخر مرة في فبراير 2022 ، قبل أقل من ثلاثة أسابيع من إصدار الأمر بالهجوم على أوكرانيا، حيث حضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين وأجرى محادثات مع نظيره الصيني أعلن فيها الجانبان عن شراكة "بلا حدود".

والشهر الماضي، قال يوري أوشاكوف، مساعد بالكرملين للسياسة الخارجية، إن بوتين يعتزم زيارة الصين لحضور المنتدى، في حين قال أمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف إن الصين دعت بوتين باعتباره "الضيف الرئيسي"، حسبما ذكرت وكالة "تاس الإخبارية" في مايو الماضي.

وسعت الصين مؤخرا للعب دور وسيط محايد في الحرب الأوكرانية بطرح خطة مكونة من 12 نقطة لإحلال السلام في أوكرانيا، والتي تضمنت دعوات لاحترام السيادة وتسهيل تمرير صادرات الحبوب ووقف جميع الأعمال العدائية.

على صعيد آخر، انتقدت الولايات المتحدة وحلفاؤها هذه المقترحات ولم تحظ إلا بقدر ضئيل من الاهتمام، كما شاركت الصين في المحادثات الأوكرانية التي استضافتها السعودية في وقت سابق من الشهر الحالي.