يستضيف الإعلامي عبد الله يسري، يوم غد الجمعة، الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، في أمسية ثقافية جديدة على قناة "CBC"، على هامش مهرجان العلمين في نسخته الثانية.

يعد الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الرئيس الثالث لهذا الصرح الثقافي الكبير، وهو الأكبر في منطقة الشرق الأوسط. وقد تولى الدكتور أحمد زايد منصب مدير مكتبة الإسكندرية في أغسطس 2022، خلفًا للدكتور مصطفى الفقي.

شغل الدكتور أحمد زايد العديد من المناصب المحلية والدولية، من بينها عمله عميدًا لكلية الآداب بجامعة القاهرة، ومستشارًا ثقافيًا لمصر في الرياض، ومديرًا لمركز البحوث والدراسات الاجتماعية بجامعة القاهرة. كما كان خبيرًا في العديد من الدراسات التي تجريها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومستشارًا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار الأكاديمي لبرنامج بحوث الشرق الأوسط، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتجذب الدورة الثانية من مهرجان العلمين الأنظار، خاصة بعدما شهدت خلال الأيام الماضية العديد من الفعاليات والمفاجآت المناسبة لمختلف أذواق الأسرة المصرية، إلى جانب كل محبي الترفيه من كافة البلدان.

ويؤكد ذلك مكانة مدينة العلمين كواحدة من أهم المدن السياحية على شريط ساحل البحر الأبيض المتوسط وفي المنطقة العربية.