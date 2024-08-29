برلين: إسرائيل قوة احتلال في الضفة وملزمة بحفظ النظام

أعربت الخارجية الألمانية، اليوم الخميس، عن شعورها بالقلق إزاء ما يجرى في الضفة الغربية، بعد العملية العسكرية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي هناك، فجر الأربعاء، مؤكدة أن تل أبيب ملزمة بحفظ النظام وإنهاء الاحتلال في أقرب وقت.

وبحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية، قالت الخارجية الألمانية: "قلقون للغاية بشأن الوضع بالضفة الغربية مع العدد الكبير من المدنيين القتلى وحجم الانتهاكات".

وشددت الوزارة على أن "إسرائيل قوة احتلال في الضفة الغربية أي أنها ملزمة بحفظ النظام وإنهاء الاحتلال بأقرب وقت.

وفجر الأربعاء، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة ومتواصلة في محافظات طولكرم وجنين وطوباس شمال الضفة، هي الأوسع منذ عام 2002، وأسفرت عن استشهاد 17 فلسطينيا وإصابة آخرين، فضلا عن تدمير عدد من المنازل والبنى التحتية.

وبالتزامن مع حربه على غزة منذ 7 أكتوبر، صعَّد جيش الاحتلال اعتداءاته بالضفة، بما فيها القدس، مما أسفر عن استشهاد 670 فلسطينيا بينهم 150 طفلا، وإصابة أكثر من 5 آلاف و400، واعتقل ما يزيد على 10 آلاف.