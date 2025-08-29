القليوبية تخفض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالثانوية العامة إلى 180 درجة

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، تخفيض الحد الأدنى للقبول بفصول الخدمات بالمرحلة الثانوية العامة إلى 180 درجة بدلًا من 185 درجة، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025 من مدارس المحافظة فقط.

وأوضح المحافظ أن القرار جاء بعد دراسة شاملة لأعداد الطلاب والمقاعد المتاحة، على أن يقتصر القبول على المدارس التي تسمح كثافتها باستيعاب أعداد إضافية من دون التأثير على سير العملية التعليمية.

وأكد "عطية" أن الهدف من القرار هو استيعاب أكبر عدد ممكن من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالثانوي العام، وتخفيف الأعباء عن أسرهم، بما يتماشى مع خطة الدولة لتطوير التعليم وتوفير فرص متساوية للجميع.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أن النزول بالحد الأدنى يوازن بين مصلحة الطلاب والحفاظ على الكثافة المناسبة داخل الفصول، بما يضمن استمرار جودة العملية التعليمية.





