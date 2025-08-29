استعرض الدكتور كريم زكي، الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، خطة عمل النقابة، مؤكدًا استعداد أعضائها بكامل قوتهم لتصبح النقابة أحد ركائز الدولة المصرية في دعم جهود التنمية.

وأوضح زكي خلال كلمته في الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين أن النقابة قامت بتسجيل 5900 طبيب بيطري، مستعرضًا ميزانية اللجنة الاجتماعية والمنح المصروفة لحالات الوفاة، ولصندوق مكافحة السرطان التي بلغت قيمتها 4 ملايين و66 ألف جنيه.

كما استعرض ملف الإشراف البيطري على المزارع، ومشروع برنامج الأدوية الذي تعمل النقابة على إطلاقه، موضحًا أنه أول برنامج تنظمه النقابة العامة لتجميع تسجيلات الأدوية البيطرية في برنامج واحد، مشيرًا إلى مشكلة تواجد بعض الأدوية واختلاف مناطق توافرها.

وخلال كلمته، عرض الأمين العام تفاصيل أنشطة المركز العلمي وبرامجه التدريبية، مؤكدًا إتاحة برامجه عبر تطبيق "زووم" حرصًا على الإفادة العلمية للأطباء البيطريين.

وانطلقت فعاليات الجمعية العمومية العادية للأطباء البيطريين، برئاسة النقيب العام الدكتور مجدي حسن، بقاعـة المؤتمرات الكبرى بجامعة الأزهر الشريف بالقاهرة، بعد اكتمال النصاب القانوني المتمثل في تسجيل 300 طبيب.

وتضمن جدول أعمال الجمعية كلمة النقيب العام، وعرض تقرير الأمين العام وتقرير أمين الصندوق وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.

كما شمل إعادة عرض التصويت على ميزانيات النقابة العامة للفترة من عام 2018 حتى عام 2022 لاعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد ميزانيات النقابة لعامي 2023 و2024.

وشمل جدول الأعمال أيضًا اختيار مراقب للحسابات واعتماد مكافأته، وتعيين مراجع للحسابات واعتماد مكافأته، بالإضافة إلى اعتماد اللائحة المالية والإدارية ولائحة المشتريات.