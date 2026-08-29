قررت مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، غلق الطرق المؤدية إلى الشواطئ المفتوحة، وهي الأبيض وأم الرخم وعجيبة؛ جراء اضطراب حالة البحر وارتفاع الأمواج، حفاظا على سلامة المصطافين والزائرين.

ووجه اللواء محمد رجب، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مسئولي الشواطئ بمتابعة تنفيذ قرار منع السباحة بالشواطئ المفتوحة، مع تكثيف أعمال التوعية للمصطافين بخطورة النزول إلى البحر في ظل الظروف الحالية، مشيرا إلى أن المدينة توفر العديد من الشواطئ الآمنة التي تتوافر بها الخدمات والإنقاذ، ومنها: "روميل، والبنست، والنخيل، وبحيرة كليوباترا، والليدو، ومطروح العام، والغرام".

وشدد رئيس المدينة على منع السباحة في المزارات السياحية بمنطقتي كليوباترا والغرام، موضحا أنها مخصصة للزيارة والتقاط الصور التذكارية فقط، وليست أماكن آمنة لممارسة السباحة، داعيا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات الصادرة من مسئولي الشواطئ حفاظا على الأرواح.

وأشار رجب إلى أن رؤساء الشواطئ وفرق الإنقاذ يواصلون المرور الميداني والتنبيه على الرواد بعدم النزول إلى البحر في المناطق غير الآمنة، مؤكدا أن الشواطئ المفتوحة التي لا تتوافر بها خدمات أو إشراف رسمي يتحمل كل من يقوم بنزول البحر مسئولية مخالفة التعليمات.

وأوضح رجب أن قسم التوعية والعلاقات العامة بمجلس المدينة يتابع حالة البحر بشكل يومي من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات هيئة الأرصاد الجوية، مع نشر التحذيرات عبر الصفحة الرسمية لمجلس المدينة ووسائل الإعلام المختلفة، لضمان وصولها إلى أكبر عدد من المواطنين والمصطافين.