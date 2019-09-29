الاستخبارات العراقية: مداهمة وكر للعبوات الناسفة لعناصر «داعش» بكركوك

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد، مداهمة وكر لعناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، يضم أسلحة وعتادا ومستودعا للعبوات في محافظة كركوك.

وقالت المديرية - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - "إن قوات شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 وبالتعاون مع استخبارات الفوج الأول لواء 51 تمكنت بعملية نوعية استباقية من مداهمة وكر للدواعش بمنطقة سركلان بضفة الزاب الأسفل في ‍كركوك، وعُثر بداخل الوكر على رمانات يدوية و30 سبحة تفجير و100 كيلو جرام من نترات الأمونيا و15 قداحة تفجير و6 مساطر تفجير و4 بنادق كلاشنكوف".

وأضافت أن رجال الاستخبارات في الفوج الثالث لواء 51 تمكنوا أيضًا من مداهمة مستودع للعبوات الناسفة في منطقة الزاب ب‍كركوك، وضُبط بداخله عدد من العبوات الناسفة إحداها معدة للتفجير، مبينةً أن المفارز الهندسية التابعة للفرقة قامت بتدمير الوكر والمستودع بصورة كاملة، فيما تم التعامل مع المواد وفق الضوابط المعمول بها".

وكانت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية قد تمكنت، أمس السبت، من ضبط 4 أطنان من مادة "سي فور" شديدة الانفجار داخل مخبأ لتنظيم (داعش) الإرهابي في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.