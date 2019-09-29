51 إماما ليبيا في دورة «مواجهة التطرف» بمنظمة خريجي الأزهر

انطلقت بمقر المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الدورة التدريبية لتأهيل 51 عالماً من أئمة ووعاظ ليبيا بمختلف المناطق، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس إدارة المنظمة، التي تستمر حتى 11 أكتوبر المقبل، بهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، ونشر تعاليم الإسلام الصحيحة السمحة، وصقل مهارات المتدربين وإكسابهم الخبرات والأساليب العصرية لمواجهة القضايا الفكرية والفقهية لتفنيد الأفكار المتطرفة.

وتهدف الدورة، التي يحاضر فيها نخبة من كبار علماء الأزهر الشريف، إلى ترسيخ المنهج الأزهري، وتحقيق الاستقرار والتعايش المجتمعي ومواجهة الفكر المتطرف وتفنيد شبهاته وتوسيع مدارك الأئمة والوعاظ بمختلف العلوم الشرعية.

ويتضمن برنامج ومحاضرات الدورة العديد من المحاور، من بينها: التوعية بخطورة فكر الجماعات الإرهابية، وترسيخ مفاهيم الإسلام الصحيحة في عقول الناشئة والشباب، وكيفية التصدي للادعاءات المسيئة للإسلام، والمذهب الوسطي المعتدل الذي يرعى حقوق الدين ويحافظ على ثوابته، ونشر سماحة الإسلام من خلال الفكر الأزهري الصحيح.