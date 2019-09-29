ضبط متهمين بمحاولة خطف مواطن بالجيزة

تمكن قطاع الأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، بالإشتراك مع أمن الجيزة من ضبط شخصان اشتركا مع آخر بمحاولة خطف أحد الأشخاص بالجيزة بتحريض من آخر .

البداية بتلقي اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة إخطارا من اللواء محمود السبيلي مدير المباحث يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة الأهرام بقيام الأهالى بضبط شخصان حال شروعهما فى إقتياد أحد الأشخاص عنوة إلى داخل سيارة ملاكى حال سيره بشارع اللبينى بدائرة القسم وتمكن قائد السيارة من الهرب بها.

وانتقل مفتشو قطاع الأمن العام ومباحث الجيزة لمحل البلاغ وتم التقابل مع المجنى عليه وبمناقشته قرر أنه حال سيره وبصحبته زوجته بمحل البلاغ فوجئا بمحاولة شخصان اقتياده عنوة إلى داخل سيارة ملاكى وقيام زوجته بالاستغاثة بالأهالى الذين تمكنوا من ضبطهما وتبين أنهما (حاصل على بكالوريوس وآخر وبحوزته مسدس صوت مُقيم بدائرة مركز شرطة الحوامدية )

بمواجهتما اعترفا بإرتكابهما الواقعة بالاشتراك مع قائد السيارة الملاكى الهارب.

قرر المتهم الأول بسابقة اتفاق شخص مُقيم بدائرة مركز البدرشين معه على اقتياد المجنى عليه لقيامه بالنصب عليه فى مبلغ مالى واستعانته بالمتهم الثانى مقابل مبلغ مالى عقب التنفيذ.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات .