مجلس جامعة الإسكندرية يقف دقيقة حداد على أرواح شهداء بئر العبـد

بدأ مجلس جامعة الإسكندرية جلسته اليوم الأحد، برئاسة الدكتور عصام الكردي، رئيس الجامعة، بالوقوف دقيقة حداد وقراءة الفاتحة على أرواح شهداء الوطن من القوات المسلحة والمدنيين الذين استشهدوا يوم الجمعة الماضي بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء، وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لأسر الشهداء، وأن يلهمهم الصبر والسلوان.

وأكد المجلس على ضرورة البدء في تطبيق منظومة المقرر الإلكتروني بداية من الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة، وتوجيه مخصصات دعم الكتاب الجامعي لدعم المقررات الإلكترونية كخطوة نحو تطوير التعليم الجامعي، وذلك في ظل التوجهات الحديثة التي تعتمد عليها الدول المتقدمة ومنها النظام الإلكتروني للكتاب الجامعي، مما يساعد على تواجد الجامعات المصرية بالتصنيفات الدولية.

كما يحقق هذا النظام الالكترونى فى تحقيق التواصل الإلكترونى وعرض المادة بشكل جذاب للطلاب عن الكتاب الورقي، ويساعد على إفراز طاقات كبيرة لديهم من الناحية التعليمية.

وكرَّم المجلس المتدربين بإدارة جامعة الاسكندرية الذين حصلوا على شهادة إتمام البرنامج التدريبي، في مجال نشر إجراءات قيم النزاهة والشفافية والتوعية بمخاطر الفساد وسبل منعه، والتي عقدت بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بهئية الرقابة الإدارية خلال الفترة من22 ـ 26-9-2019.