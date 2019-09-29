تقرير: مقتل 36 شخصا جراء حادث سير شرقي الصين

قتل 36 شخصا في شرقي الصين عندما اصطدمت حافلة وشاحنة في إقليم جيانجسو، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأحد نقلا عن الشرطة محلية.

وجاء في بيان مكتب الشرطة المحلية أن الحافلة التي كانت تقل 69 شخصا اصطدمت بالحاجز الأوسط على طريق تشانجشين السريع جي 25 قبل أن تصطدم بشاحنة تقل ثلاثة أشخاص في الطريق المقابل صباح يوم أمس السبت.

وقالت الشرطة إن 36 شخصا قتلوا وأصيب تسعة آخرون بجروح خطيرة.

ولا يزال التحقيق مستمرا، لكن النتائج الأولية أكدت أن الحادث نجم عن ثقب في الإطار الأمامي الأيسر للحافلة.