«التجارى الدولى» يتبنى المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى لترسيخ ممارسات الاستدامة

انضم التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر إلى تحالف يضم 130 بنكًا من أنحاء العالم، بإجمالى أصول تربو على 47 تريليون دولار إلى المبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وهى المبادئ التى ستساعد القطاع المصرفى فى دمج ممارسات الاستدامة بجميع العمليات التشغيلية اليومية لتتوافق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs) وكذلك اتفاقية باريس للمناخ.

يذكر ان الإطلاق الرسمى للمبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى فى بداية الجمعية العامة السنوية للأمم المتحدة، هو بمثابة انطلاق لأكثر الشراكات أهمية حتى الآن بين المؤسسات المصرفية العالمية والأمم المتحدة.

وفى هذا السياق قال أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة إن المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى هى دليل لتوجيه البنوك إلى كيفية دمج ممارسات الاستدامة بأعمالهم، والاستفادة من الاقتصاديات القائمة على مبادرات التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن تلك المبادئ تساهم فى خلق المسئولية التى تساهم فى تحقيق الالتزامات، والطموح الذى يدفع للمبادرة والعمل. جاء ذلك خلال حفل الإطلاق بحضور أكثر من 45 مديرا تنفيذيا يمثلون البنوك الأعضاء الموقعين على مبادئ المبادرة والمكون من 130 عضوًا.

وكما هو منصوص عليه فى بنود المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى، فإن البنك التجارى الدولى على قناعة تامة بأنه لا يمكن تحقيق رفاهية العملاء وتنمية الأعمال إلا فى مجتمع متكامل قائم على أساس الكرامة الإنسانية والمساواة واستخدام الموارد بصورة مستدامة.

ومن خلال المشاركة فى إعداد هذه المبادئ، فإننا نؤكد التزامنا باستخدام منتجاتنا وخدماتنا وعلاقاتنا لدعم وتسريع المتغيرات الأساسية التى تطرأ على الاقتصاد ونمط الحياة، وهى المتغيرات اللازمة لتحقيق الرخاء المشترك للأجيال الحالية والمستقبلية».

ومن جانبها قالت إنجر أندرسن المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إن قطاع الخدمات المصرفية الذى يخطط للحد من المخاطر المتعلقة بتغير المناخ وغيرها من التحديات البيئية سيتمكن من التحول إلى اقتصاد نظيف وقابل للتعامل مع جميع المتغيرات البيئية، فضلًا عن الاستفادة من تلك المتغيرات. وأكدت أن قيام المؤسسات المالية بتوجيه استثماراتها نحو المشروعات النظيفة صديقة البيئة بدلا من المشروعات القائمة التى تعتمد بشكل رئيسى على الموارد الطبيعية سوف يعود بالنفع للجميع على المدى الطويل.

وسوف يلتزم البنك التجارى الدولى بعد توقيعه على المبادئ المصرفية ذات المردود الإيجابى، التى يدعمها إطار قوى للتنفيذ والمساءلة، بمبادئ الشفافية فيما يتعلق بالأثر الإيجابى والسلبى لعملياتنا على المجتمع والبيئة بوجه عام. كما سيركز البنك على العمليات الرئيسية ذات المردود الإيجابى الأكبر على البيئة، فضلًا عن وضع ونشر وتنفيذ الأهداف الطموح التى من شأنها توسيع نطاق إيجابى ومعالجة أية آثار سلبية، وذلك تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة على المستويين المحلى والعالمى.

ومن ناحية أخرى أكد حسين أباظة ــ الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الإدارة بالبنك التجارى الدولى ــ مصر، على الدور الرائد الذى يلعبه البنك باعتباره أكبر بنك قطاع خاص فى مصر، والتزامه بتوجيه المؤسسات المصرفية حول العالم بدمج ممارسات الاستدامة بجميع عملياتها التشغيلية. وأضاف أن قطاع الخدمات المصرفية ملتزم بقيادة دفة التغيير وحث المؤسسات على تعزيز ممارسات الاستدامة مع التركيز على التنمية الاقتصادية التى تراعى أبعاد المسئولية الاجتماعية بما يساهم فى دفع عجلة التنمية المستدامة.