جنوب أفريقيا ترفع أسعار الوقود على خلفية الهجوم على منشآت نفطية سعودية

رفعت جنوب أفريقيا أسعار وقود البنزين والديزل بداية من شهر أكتوبر المقبل، ملقية باللوم في الزيادة على الهجوم الذي تعرضت له منشآت نفطية سعودية.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن جويدي مانتاش، الوزير المسؤول عن التعدين والطاقة، قال في بيان عبر البريد الإلكتروني: "لولا قوة الراند (عملة جنوب أفريقيا) خلال هذه الفترة، لكان تأثير الهجمات على المنشآت السعودية أشد وطأة على الأسعار".

وسوف يزيد سعر لتر بنزين 95 أوكتان بمقدار 18 سنتا "الراند = 100 سنت"، فيما يرتفع لتر الديزل بمقدار 25 سنتا.

ويزيد سعر اللتر من زيت البارافين أيضا بمقدار 25 سنتا، ويتم تطبيق الأسعار الجديدة بداية من 2 أكتوبر.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، قد تعهدت بسرعة استعادة الإنتاج في حقل خريص ومنشآت نفطية في بقيق، بعد تعرضهما لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ في وقت سابق هذا الشهر، ما أدى إلى توقف خمسة بالمئة من الإنتاج العالمي للنفط.