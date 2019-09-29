أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه حقق فوزا مهما ومستحقا أمام كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية.

و تأهل الأهلي إلى دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على كانو سبورت، بستة أهداف دون رد، في مباراتي ذهاب وإياب دور الـ32.

وأضاف عبد الحفيظ، أن دخول أليو ديانج أجواء المباريات مع الفريق، وتسجيله لهدف في أول مشاركة له بشكل أساسي يعد أمرا إيجابيا للغاية، ويدعم اللاعب معنويا وفنيا في بداية مشواره مع الأهلي لا سيما أنه خامة مميزة ننتظر منها الكثير.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن مباراة اليوم أمام بطل غينيا الاستوائية مثل أي مباراة بها إيجابيات نسعى لتكرارها وسلبيات نهدف للعمل على تلاشيها خلال الفترة المقبلة من خلال العمل والتطور.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني واللاعبين أغلقوا ملف البطولة الأفريقية بعد التأهل لدور المجموعات، خاصة أن الأهلي أمامه مواجهة قوية أمام الإنتاج الحربي في بطولة الدوري، حيث يصب الجهاز الفني كامل تركيزه حاليا على تلك المباراة.