 أموتو يقود تشكيل المصري أمام ماليندي - بوابة الشروق
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أموتو يقود تشكيل المصري أمام ماليندي

إيهاب أبو المعاطي
نشر فى : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:37 م | آخر تحديث : الأحد 29 سبتمبر 2019 - 2:38 م

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة ماليندي بطل زنجبار، في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود

الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال

الوسط: عمرو موسى - إسلام عطية - حسن علي - أحمد ياسر - حسن رجب

الهجوم: أوستن أموتو

بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد عبد الفتاح - محمود حماد - عبد الناصر دي ماريا - حجاج عويس - فريد شوقي - سعيدو سنبوري - محمود وادي

وكان فريق المصري قد فاز في لقاء الذهاب بزنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع الفريق البورسعيدي قدمًا ونصف القدم في الدور المقبل من البطولة.


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