أموتو يقود تشكيل المصري أمام ماليندي

أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للمصري البورسعيدي تشكيل فريقه لمواجهة ماليندي بطل زنجبار، في إياب دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وجاء تشكيل المصري على النحو التالي:
حراسة المرمى: أحمد مسعود
الدفاع: كريم العراقي - أحمد شوشة - إسلام أبو سليمة - عمر كمال
الوسط: عمرو موسى - إسلام عطية - حسن علي - أحمد ياسر - حسن رجب
الهجوم: أوستن أموتو
بينما يتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد عبد الفتاح - محمود حماد - عبد الناصر دي ماريا - حجاج عويس - فريد شوقي - سعيدو سنبوري - محمود وادي
وكان فريق المصري قد فاز في لقاء الذهاب بزنجبار بأربعة أهداف مقابل هدف، ليضع الفريق البورسعيدي قدمًا ونصف القدم في الدور المقبل من البطولة.