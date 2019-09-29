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أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ثمان مهاجرا وصلوا إلى جزيرة "لامبيدوزا" الإيطالية - التي تعد نقطة لوصول المهاجرين منذ عقود - .

أورد النبأ راديو فرنسا الدولي اليوم الأحد دون مزيد من التفاصيل.

وكانت الحكومة الإيطالية الجديدة قامت بفتح ميناء "لامبيدوزا" في الرابع عشر من سبتمبر الجاري أمام السفينة الإنسانية "أوشن فايكينج"، التي أنقذت اثنين وثمانين مهاجرا في عرض البحر، قدموا من ليبيا.

وتعد هذه المرة الأولى منذ أربعة عشر شهرا التي تستقبل فيها الموانئ الإيطالية مهاجرين، حيث كان وزير الداخلية السابق، ماتيو سالفيني يبدي معارضة شديدة لذلك.