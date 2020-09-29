وول مارت تبحث مع تاتا الهندية شراء حصة من مشروع سوبر آب مقابل 25 مليار دولار

ذكرت تقارير إخبارية، أن سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية وول مارت تجري محادثات مع مجموعة تاتا الاقتصادية الهندية لشراء حصة كبيرة من المشروع المقترح للمجموعة الهندية لإطلاق منصة عملاقة للتجارة الإلكترونية.

وذكر موقع "مينت دوت كوم"، المتخصص في موضوعات المال والاقتصاد، أن استثمارات سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية في المشروع الذي ستديره شركة تاتا صنز الهندية قد تتراوح بين 20 و25 مليار دولار.

يستهدف المشروع الجديد الذي يطلق عليه حاليا اسم "سوبر آب" إقامة منصات رقمية عملاقة تقدم مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات في مجال تجارة التجزئة. ومن المقرر إطلاق "سوبر آب" في الهند خلال ديسمبر أو يناير المقبلين. وتقدر قيمة المشروع بما بين 50 و60 مليار دولار.

ووفقا للمحادثات بين تاتا وول مارت فإن "سوبر آب" قد يطلق كمشروع مشترك بين الشركتين. وقد يضم المشروع الجديد خدمة فليب كارت للتجارة الإلكترونية من وول مارت وجميع خدمات التجارة الإلكترونية التي تقدمها تاتا جروب ليتم تجميع كل هذه الخدمات على منصة واحدة.

كانت وول مارت قد اشترت 66% من خدمة فليب كارت مقابل 16 مليار دولار في مايو 2018.