ترامب يرسل رسميا ترشيح باريت للمحكمة العليا إلى مجلس الشيوخ

قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، ترشيح إيمي كوني باريت رسميا لشغل مقعد شاغر في المحكمة العليا إلى مجلس الشيوخ، حيث بدأ المشرعون الجمهوريون في مقر الكونجرس عقد اجتماعات مع القاضية.

وقال العديد من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين إنهم لن يجتمعوا مع باريت، وشجبوا عملية الترشيح ووصفوها بأنها "غير شرعية".

وأصبح المنصب شاغرا بعد وفاة القاضية روث بادر جينسبيرج، التي كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها قاضية ليبرالية في المحكمة العليا. وتأتي باريت من خلفية قانونية أكثر تحفظا، بما يتوافق مع تعهد حملة ترامب الانتخابية بشأن نوعية القضاة الذين سيرشحهم.

ويخشى الليبراليون من أن يكون لوجود قاضية محافظة أخرى في المحكمة تداعيات خطيرة على قضايا مثل حماية الرعاية الصحية وحق المرأة في الإجهاض.

واتحد الديموقراطيون بدرجة كبيرة وراء رسالة مفادها أن ترامب لا ينبغي أن يرشح أي شخص ليحل محل جينسبيرج، حيث إن الوقت قريب للغاية من انتخابات الرئاسة المقررة في نوفمبر كما أن بعض التصويت المبكر قد بدأ بالفعل.

إذا أكدت الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ تعيين باريت، فستكون ثالث تعيين لترامب في المحكمة العليا المكونة من تسعة أعضاء، والذين يتم تعيينهم مدى الحياة.

يذكر أن ترامب كان قد أعلن عن ترشيح باريت في حفل أقيم في البيت الأبيض يوم السبت.