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أعداد جريدة الشروق
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لبنان يسجل 1105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

بيروت - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 - 9:18 م

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1105 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالوباء في عموم لبنان إلى 38363 حالة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بي سي آر) التي أجريت في المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وأشارت الوزارة – في بيان لها – إلى تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في لبنان إلى 361 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التي أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 12861 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

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