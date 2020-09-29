تايلاند تقترض 46 مليار دولار لمواجهة تداعيات كورونا

من المقرر أن تقترض تايلاند 46 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، في ظل توسيع نطاق إجراءات التحفيز المالي؛ لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا وسط تراجع ​​إيرادات الدولة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن بيان حكومي نشر اليوم الثلاثاء، أن اجتماعًا للحكومة بقيادة رئيس الوزراء برايوت تشان أوشا وافق اليوم على اقتراض 1.47 تريليون بات في العام المالي الذي يبدأ في الأول من أكتوبر.

وقالت الحكومة إنه سيتم توجيه الاقتراض لتمويل برامج التحفيز الاقتصادي المختلفة، وسد عجز الميزانية، وفي استثمارات البنية التحتية، والانقاذ المالي لبعض مؤسسات الدولة التي تضررت من الوباء.

وأضافت أن نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي سوف تتوسع إلى 57.23% في العام المالي 2020-2021، وهو ما يقترب بشدة من الحد الأقصى القانوني البالغ 60%.

وفي وقت سابق هذا العام، كشفت حكومة تايلاند والبنك المركزي بشكل مشترك عن حافز بقيمة 1.9 تريليون بات من أجل تخفيف وطأة الوباء، ولم يتم حتى الآن سوى انفاق ثُلث هذا المبلغ.