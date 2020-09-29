العاهل الأردني ينعي أمير دولة الكويت ويعلن الحداد لمدة 40 يوما

نعى الديوان الملكي الأردني ببالغ الحزن والأسى، اليوم الثلاثاء، أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي وافته المنية اليوم.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد أمر الديوان الملكي الهاشمي بإعلان الحداد على فقيد الأمة الكبير، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة 40 يوما، اعتبارا من اليوم.



وقال الملك عبدالله الثاني: "فقدنا اليوم أخا كبيرا وزعيما حكيما مُحبّا للأردن سمو الشيخ صباح الأحمد رحمه الله".



وأضاف في تغريدة على تويتر "أن سموه كان قائدا استثنائيا وأميرا للإنسانية والأخلاق، كرّس حياته لخدمة وطنه وأمته ولم يتوانَ في مساعيه الخيّرة عن بذل كلّ جهدٍ لوحدة الصف العربي".



وختم الملك عبدالله التغريدة بالقول "نعزي أنفسنا والشعب الكويتي الشقيق بهذا المُصاب الجلل".