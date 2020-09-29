العراق يحذر من انسحاب البعثات الأجنبية من أراضيه

حذرت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، من أن انسحاب أو غلق أي بعثة دبلوماسية أجنبية لأي دولة في العراق سيكون له تداعيات كارثية على المنطقة برمتها.



وقال أحمد الملا طلال المتحدث باسم الحكومة العراقية للصحفيين، إن الحكومة العراقية اتخذت سلسلة "إجراءات عديدة لتأمين أمن البعثات الدبلوماسية".



وأضاف أن الحكومة ترفض "تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين أمريكا وإيران وأن واشنطن وإيران يدعمان هذا الموقف العراقي".



وذكر أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أكد أن قرار" الحرب والسلم هو صلاحية حصرية للمؤسسات الدستورية العراقية، وأن قوات التحالف جاءت بطلب من الحكومات العراقية السابقة ولا يوجد احتلال في البلد حاليا".



وأوضح المتحدث العراقي أن "القوات الأمنية ألقت القبض على عدد من مطلقي الصواريخ، فضلا عن توقيف 19 ضابطاً ومسؤولاً أمنياً أطلقت الصواريخ من قواطع مسؤوليتهم سابقاً".