رئيس أرمينيا: أذربيجان هي من بدأت بالعدوان علينا

قال رئيس أرمينيا، أرمين سركيسيان، إن تركيا تدعم أذربيجان عسكريا بـمقاتلات «إف - 16»، مشيرًا إلى أن «التدخل التركي في شؤون أرمينيا ليس جديدا».

وتعهد في تصريحات لموقع فضائية «العربية» بمنع تركيا من مواصلة التعدي على بلاده، قائلًا: «أذربيجان هي من بدأت بالعدوان علينا، وكان أفضل لتركيا تقديم النصح بدلا من الدعم العسكري لأذربيجان».

وأضاف أنه «ليس هناك ما يبرر عدوان أذربيجان على ناغورنو كاراباخ»، متابعًا: «يجب على المجتمع الدولي وقف عدوان أذربيجان، وأدعو أذربيجان للعودة إلى طاولة المفاوضات».

هذا وأعلنت أرمينيا، الثلاثاء، أن تركيا أسقطت إحدى طائراتها العسكرية، علما أن يريفان تتهم أنقرة بالتدخل في المعارك المستمرة بين أذربيجان والانفصاليين الموالين لأرمينيا في إقليم ناغورنو كاراباخ، فيما نفت وزارة الدفاع في أذربيجان إسقاط أي طائرة أرمينية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان عبر «فيسبوك» إن «طائرة سو-25 أرمينية أسقطتها مقاتلة إف-16 تركية أتت من الأراضي الأذربيجانية»، موضحة أن الطيار الأرميني سقط شهيدا.

إلا أن وزارة الدفاع في أذربيجان نفت إسقاط طائرة إف-16 تركية لطائرة أرمينية سوخوي-25، كما نفت تركيا زعم أرمينيا إسقاط طائرة إف-16 تركية طائرة حربية أرمينية.

وقال مدير الإعلام في الرئاسة التركية فخر الدين التون: «لا صحة إطلاقا للمزاعم القائلة إن تركيا أسقطت مقاتلة أرمينية».