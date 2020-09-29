رئيس وزراء إيطاليا الأسبق برلسكوني يحتفل بعيد ميلاده الـ84 في العزل المنزلي

يحتفل رئيس وزراء إيطاليا الأسبق سيلفيو برلسكوني اليوم الثلاثاء بعيد ميلاده الـ84 في العزل المنزلي، حيث أنه مازال مصابا بفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم حزب إلى الأمام إيطاليا، الذي يترأسه برلسكوني إنه يتواجد في فيلته في منطقة اركوري بالقرب من ميلانو، بصحبة صديقته مارتا فاسشينا (39 عاما) المصابة أيضا بالفيروس.

وكتب الحزب على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي" اليوم عيد ميلاد رئيسنا، أفضل الأمنيات لسيلفيو".

وكان برلسكوني قد أصيب بفيروس كورونا مطلع شهر سبتمبر الجاري، وأمضى نحو أسبوعين في المستشفى، حيث تم تشخيص حالته بإنها التهاب رئوي حاد له علاقة بالفيروس.

ووصف برلسكوني إصابته بالفيروس بإنها ربما تكون" التحدي الأصعب في حياته" ، وأضاف" أستطيع أن أقول بفخر إنني حتى هذه المرة، تمكنت من النجاة".

وخرج برلسكوني من المستشفى في 14 سبتمبر الجاري، ويخضع للعزل المنزلي منذ ذلك الحين.

وذكرت وكالة الانباء الإيطالية أنه تم إجراء مسحة لبرلسكوني أمس الاثنين، أملا في أن تكون النتيجة سلبية. ومن المتوقع صدور النتيجة خلال اليوم.

وسوف يتم الاعلان عن شفاء برلسكوني عندما تكون نتيجة إجراء مسحتين سلبية.