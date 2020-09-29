السبب الرئيس لعدم إطعام الرضع العسل

يعد تعريض الطفل لأي مواد غذائية جديدة في العام الأول علامة فارقة في صحته، لذلك يجب أن يتأكد الوالدين من حصول أطفالهم على ما يكفي من العناصر الغذائية والفيتامينات اللازمة لنموهم وتطورهم، ولكن يعتبر العسل هو أحد العناصر الغذائية التي يجب أن يجنب الأباء إعطائها للأطفال قبل العام الأول.

لذلك نشر موقع "هيلث لاين"، مجموعة من المعلومات حول لماذا يجب تجنب تناول العسل بالنسبة للأطفال؟

يمكن أن يؤدي هذا المُحلي الطبيعي إلى انتفاخ الرضع، حيث يحدث هذا لأن العسل الأبيض يحتوي على أبواغ بكتيريا تسمى كلوستريديوم بوتولينوم، وعندما يستهلك الأطفال هذه البكتيريا تتسبب في شكل نادر من أشكال التسمم الغذائي، وهو مرض قاتل، حيث تظهر أعراض الإنتفاخ بعد حوالي 8 إلى 36 ساعة من تناول العسل، ولا يمكن ملاحظتها فورًا بعد إطعام الطفل العسل.

وأشار أطباء الأطفال، إلى أهمية الحرص علي تجنب إعطاء الطفل جميع أنواع المحليات مثل العسل والسكر والمحليات السائلة، وذلك لأنها تعتبر غير آمنة في السنوات الأولي، ويمكن أن تلحق الضرر بأسنان الطفل الناشئة.

_ متى يجب استدعاء الطبيب؟

إذا تناول طفلك العسل عن طريق الخطأ وظهرت عليه أعراض الإمساك أو التعب أو قلة الشهية.

_ السن المناسب لتغذية العسل

يجب تجنب إعطاء العسل للأطفال أقل من العام، وذلك لأن عادة ما تكون الجراثيم الموجودة في العسل غير ضارة للبالغين والأطفال الذين تزيد أعمارهم عن سنة واحدة، حيث أن الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في الأمعاء تمنع نمو الجراثيم.