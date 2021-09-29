ارتفاع حصيلة الطروحات العامة في كوريا الجنوبية خلال الربع الثالث

سجلت سوق الأسهم الكورية الجنوبية نموا قويا في الطروحات الأولية خلال الربع الثالث من العام الحالي، لتتفوق على سوق هونج كونج لأول مرة منذ 2017.

بلغت حصيلة طروحات أسهم الشركات في بورصة سول للأوراق المالية منذ يوليو الماضي حوالي 10 مليارات دولار، بفضل طرح أسهم شركات مثل شركة ألعاب الكمبيوتر كرافتون المدعومة من مجموعة التكنولوجيا الصينية العملاقة تينسنت هولدنجز، وشركة كاكاوبنك كورب. وزادت قيمة الأسهم التي تم طرحها في بورصة سول خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 73% عن قيمة الطروحات في بورصة هونج كونج، مع تراجع ثقة المستثمرين في الأخيرة نتيجة الحملة الحكومية الصينية التي تستهدف العديد من القطاعات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الأربعاء، إلى أن الحصيلة ربع السنوية للطروحات في بورصة هونج كونج كانت الأقل منذ تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الربع الأول من العام الماضي.