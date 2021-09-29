نظمت وزارة الصحة والسكان، الاجتماع العلمي للجنة القومية لدعم صحة المرأة، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، تحت شعار «نحو المساواة لعلاج سرطان الثدي»، برئاسة الدكتور حمدي عبدالعظيم رئيس اللجنة، لاستعراض ما تم إنجازه في مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة وما تضمنته من تجهيزات بالمستشفيات، وخطط البحث العلمي، منذ إطلاق المبادرة في شهر يوليو 2019، وذلك وفقًا لتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

حضر الاجتماع الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور أحمد مرسي المدير التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، الدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، الدكتور محمد فوزي السودة رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد والتعليمية، الدكتور محمد زيدان مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، الدكتورة نهى عاصم مستشار وزيرة الصحة والسكان لبحوث التنمية، وأعضاء اللجنة القومية لدعم صحة المرأة المصرية واللجان الفرعية في تخصصات (الأشعة، الجراحة، التدريب، الباثولوجي، والعلاج والتدريب).

وقال الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، إن المستشفيات استقبلت 360 ألفا و131 سيدة لإجراء الفحوصات المتقدمة، ضمن المبادرة، وتم إجراء 147 ألفًا و28 فحصا بالأشعة، بالإضافة إلى سحب 8 آلاف و229 عينة أورام لتحليلها، وذلك على مدار عامين منذ تنفيذ المبادرة.

وأضاف مجاهد أن جهود المبادرة أثمرت عن الاكتشاف المبكر لـ 4 آلاف و165 حالة مصابة بسرطان الثدي، وتم علاجهن بالمجان، كما تم تقديم العلاج بالمجان لإجمالي 33 ألف حالة مصابة بأورام الثدي، شملت مصابات من أعوام سابقة وتم إدراجهن في المبادرة بعد إطلاقها، لافتًا إلى انخفاض معدل الحالات المتأخرة بنسبة 50٪؜ بعد إطلاق المبادرة، حيث إن نسبة اكتشاف الحالات في المراحل الثالثة والرابعة من المرض بلغت 5ر58٪؜ قبل؜ إطلاق المبادرة، بينما انخفضت نسبة اكتشاف الحالات المتأخرة من المرض بعد إطلاق المبادرة لتصل إلى 6ر29٪؜.

ولفت إلى تطوير البنية التحتية لمعامل الباثولوجي بالوزارة ومستشفياتها، لتصل إلى 24 "جهاز باثولوجي" و20 معملًا بالقاهرة والإسكندرية والدلتا ومدن القناة والصعيد، وذلك بعد أن كانت 4 أجهزة فقط في القاهرة قبل إطلاق المبادرة، مضيفًا أنه تم أيضًا تطوير البنية التحتية للأشعة بإجمالي 78 جهازا لأشعة السونار والماموجرام، و45 مستشفى لسحب عينات الأورام من السيدات لتحليلها، بالإضافة إلى 12 سيارة متنقلة ومزودة بأحدث أجهزة الأشعة لفحص السيدات ضمن المبادرة.

وتابع أنه تم تدريب 15 ألفًا و125 من فرق الكشف المبكر في الوحدات الصحية، شملت تدريب 4394 من الطبيبات، 2053 من الممرضات، 2405 من الرائدات، و6273 من مدخلات البيانات، وذلك من خلال محتوى علمي تم إعداده وتوفير ذلك المحتوى على المنصات الإلكترونية ضمن برنامج الزمالة المصرية، في إطار الحرص على تقديم خدمات ذات جودة مميزة.

وأشار مجاهد إلى إقرار بروتوكولات العلاج المحدثة وفقًا للمعايير العالمية من جانب متخصصي الأورام والجراحة والأشعة باللجنة القومية لصحة المرأة، مضيفًا أنه تم استخراج 27 ألفا و729 قرار علاج على نفقة الدولة، لأورام الثدي ضمن المبادرة، بالإضافة إلى تقديم العلاج للخاضعات للتأمين الصحي.

ولفت إلى أنه تم وضع خطة للبحث العلمي، حيث تم الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة من خلال ربط بيانات المسح والعلاج وفريق الباطنة والجراحة والأشعة، لمتابعة المؤشرات الصحية بجميع مراحل المبادرة والمساهمة في التوصل لأحدث أساليب التشخيص والعلاج بالتعاون مع الجهات البحثية الدولية، كما تم ربط بيانات المبادرة بجميع مبادرات الصحة العامة (100 مليون صحة)، وذلك للاستفادة من تلك البيانات وتحليلها للوقوف على المحددات الصحية وعوامل الخطورة بكل منطقة على مستوى الجمهورية من خلال خريطة للمعلومات الصحية.